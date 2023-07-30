Казань, 30 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В Татарстане 26 детских лагерей получили повреждения в результате неблагоприятной погоды 29 июля, при этом никто из детей и персонала не пострадал. Об этом 30 июля рассказал на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как отметил Садыков, слова которого привело агентство ТАСС, всего в республике работает 111 лагерей, включая пять палаточных, в которых отдыхают свыше 18 тыс. детей.

«26 лагерей у нас пострадали от последствий стихии. Самый яркий пример — лагерь «Пионер» в Зеленодольском районе, был осуществлен выезд. Деревья попадали на палаточный лагерь, детей заранее перебросили в клуб, там было мероприятие организовано. Благодаря сотрудникам никто не пострадал и не погиб», — сказал он.

Детские лагеря пострадали в Пестречинском, Буинском, Лаишевском, Высокогорском и Спасском районах республики, а также в Казани. Во многих лагерях ветром повалило деревья, строения и заборы. Также в ряде лагерей отключилось электроснабжение, которое уже восстановили.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба МЧС сообщила, что девять человек погибли и ещё 76 получили травмы из-за непогоды в Приволжском федеральном округе. Ураган и сильные ливни прошли по территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, а также по Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областям.

Позднее в минздраве Татарстана рассказали, что в результате прохождения урагана по территории региона погиб 14-летний подросток. Ещё 24 человека пострадали.

До этого стало известно, что число погибших во время урагана возле озера Яльчик в Марий Эл выросло до восьми человек. Ещё десять пострадавших доставили в медучреждения.