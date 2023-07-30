Москва, 30 июля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Предложенный КПРФ законопроект, предусматривающий выход России из состава Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, не нашёл поддержки в правительстве. Заключение правительства опубликовано в думской базе.

Ting Shen/Global Look Press

В документе отмечено, что такой шаг несёт риски для вложенных в эти организации российских активов.

«Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например Пуле условных валютных резервов стран БРИКС», — указано в заключении правительства.

Также отмечено, что в условиях текущей геополитической ситуации МВФ и Группа Всемирного банка остаются для России крупнейшими площадками межгосударственного взаимодействия, а также позволяют участвовать в глобальной повестке международного развития в целом.

«На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», ― написано в отзыве.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года депутаты от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается денонсировать протокол о вступлении России в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития.

Авторы законопроекта объяснили своё предложение политикой, проводимой в отношении России МВФ и Международным банком реконструкции и развития с 2014 года, а также санкционной политикой, направленной против России недружественными зарубежными государствами во главе с США и странами — членами НАТО, особенно усилившейся после февраля 2022 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), МВФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В МИД России выступили против выхода страны из ВТО. В ведомстве подчеркнули, что организация остаётся важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из неё стал бы подарком для недругов России.

Также заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что Россия не намерена покидать МВФ. Он подчеркнул, что сохранение членства России в фонде важно как с имиджевой, так и с практической экономической точки зрения, в том числе для донесения позиции страны до партнёров.