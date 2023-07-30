Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад. В нём приняли участие 45 судов ― 33 корабля и катера, четыре подводных лодки и восемь парусных судов, а также порядка 3 тыс. военнослужащих.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В завершении мероприятия торжественным маршем прошли парадные расчёты военнослужащих, а также воспитанников учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

После окончания торжественных мероприятий президент России Владимир Путин попрощался с лидерами африканских государств, которые прибыли на парад в рамках своего визита на саммит Россия — Африка.

«Главный военно-морской парад завершён. Да здравствует военно-морской флот — надёжный страж океанских рубежей Отечества», — объявил диктор.

Как сообщал ИА Регнум, 30 июля Путин прибыл на Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-морского флота России. Глава государства вместе с главой минобороны России Сергеем Шойгу поднялся на борт катера у Петропавловской крепости, чтобы обойти парадную линию боевых кораблей на Неве, а также приветствовать и поздравить экипажи.

Глава государства заявил, что российский Военно-морской флот был и остаётся нерушимым стражем рубежей России, поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь народ. Путин напомнил, что с петровских времён флот беззаветно служит стране, не раз вставал неприступной крепостью на пути врага. Главным его предназначением российский лидер назвал защиту Отечества.

Путин добавил, что Россия последовательно наращивает мощь своего флота, и в 2023 году ВМФ России пополняют 30 кораблей разных классов.