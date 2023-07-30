Таганрог, Ростовская область, 30 июля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ в городе Таганроге Ростовской области 28 июля увеличилось до 22, сообщило 30 июля областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Таганрогская Правда/ТАСС Последствия взрыва в Таганроге

«По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребёнок, который обратился на следующей день», — сообщили в министерстве.

В больнице находятся в состоянии средней степени тяжести девять человек с травмами. Ребёнок получил ушиб. Из ранее госпитализированных десяти человек одного выписали.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Таганроге в Лермонтовском переулке возле кафе «Чехов сад» прогремел 28 июля. Минобороны РФ заявило о террористической атаке, которую совершили ВСУ.

Взрыв на территории города прогремел после падения обломков сбитой в воздухе с помощью системы ПВО украинской ракеты. Повреждения получили несколько зданий, пострадали мирные жители.

По данным Минобороны, ВСУ запустили по жилым кварталам Таганрога зенитную ракету комплекса ПВО С-200, переоборудованную в ударный вариант.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев ввёл в районе взрыва режим чрезвычайной ситуации.

29 июля губернатор Василий Голубев сообщил, что за медицинской помощью после взрыва в Таганроге обратились 16 человек, десять из них госпитализировали, одного — в тяжёлом состоянии.