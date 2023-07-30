Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Таганрог выросло до 22 человек
Количество пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Таганрог выросло до 22 человек
Таганрог, Ростовская область, 30 июля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ в городе Таганроге Ростовской области 28 июля увеличилось до 22, сообщило 30 июля областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
«По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребёнок, который обратился на следующей день», — сообщили в министерстве.
В больнице находятся в состоянии средней степени тяжести девять человек с травмами. Ребёнок получил ушиб. Из ранее госпитализированных десяти человек одного выписали.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Таганроге в Лермонтовском переулке возле кафе «Чехов сад» прогремел 28 июля. Минобороны РФ заявило о террористической атаке, которую совершили ВСУ.
Взрыв на территории города прогремел после падения обломков сбитой в воздухе с помощью системы ПВО украинской ракеты. Повреждения получили несколько зданий, пострадали мирные жители.
По данным Минобороны, ВСУ запустили по жилым кварталам Таганрога зенитную ракету комплекса ПВО С-200, переоборудованную в ударный вариант.
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев ввёл в районе взрыва режим чрезвычайной ситуации.
29 июля губернатор Василий Голубев сообщил, что за медицинской помощью после взрыва в Таганроге обратились 16 человек, десять из них госпитализировали, одного — в тяжёлом состоянии.