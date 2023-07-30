Москва, 30 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Муж исполнительницы хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже какой мужчина» певицы Натали скоропостижно умер на 54-м году жизни, сообщил 30 июля KP. RU.

По данным издания, у 49-летней исполнительницы Натали скончался муж музыкальный продюсер Александр Рудин. Его похоронят в родном Дзержинске. Известно, что мужчина не жаловался на здоровье, вредных привычек не имел.

О причинах смерти не сообщалось.

Певица Натали прожила в браке с мужем 32 года. Долгое время она не могла родить ребенка, но в 2001 году на свет появился их первый сын. Затем в 2010 году у пары появился второй ребенок, а в 2017 году — третий.

Также известно, что пару недель назад скончался отец Александра Рудина.