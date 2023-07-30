Москва, 30 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Специалисты центра «Моспром» организовали для восьми промышленных компаний-экспортеров столицы бизнес-миссию в Республику Беларусь. Байерская программа прошла в Минске и Гомеле с 11 по 13 июля, где представители предприятий встретились с белорусскими ведомствами и бизнес-структурами, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

Моспром организовал байерскую программу для столичных компаний заявил Овчинский. Встречи позволили укрепить сотрудничество между регионами и договориться о реализации совместных проектов, добавил он.

Московский производитель 3D-оборудования, компания 3DQuality, договорился с представителем Минского тракторного завода о предоставлении 3D-сканеров. Кроме того, компания обсудила с одним из образовательных учреждений Минска применение и доставку оборудования 3D-сканирования.

Компания «Имя Авто», которая производит бронированные спецмашины, и белорусское предприятие по переоборудованию микроавтобусов по итогам встречи рассматривают перспективу совместного производства.

Представители компании Clean Power обсудили с белорусской сетью магазинов еды варианты поставок аккумуляторов для клининговых машин.

Между тем компания «Спец-Телеком» в рамках бизнес-миссии нашла новых партнеров для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Также специалисты центра «Моспром» организовали для московских экспортеров встречу с руководством производителя сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш» и нефтехимической компанией ПО «Белоруснефть». На встречах обсудили будущее взаимодействие и условия поставок столичной.

Город поддерживает предприятия не только на внутреннем, но и внешнем рынки. Наиболее эффективный способ продвижения московской продукции — участие в бизнес-миссиях и отраслевых выставках.

Индивидуальной поддержкой столичных экспортеров занимается центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Эксперты центра анализируют целевые рынки для производителей и готовят аналитику, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам найти контрагентов, провести переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечить участие в международных выставках и бизнес-миссиях. В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной поддержки центром «Моспром», московские экспортно-ориентированные компании смогли переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.