Киев, 30 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Украинское руководство террористическими атаками на Россию пытается вывести президента Владимира Путина из равновесия, написал 30 июля украинский режиссёр Игорь Лопатёнок в Twitter.

Кадр из видео Игорь Лопатёнок

Комментируя сегодняшнюю атаку на Москва-Сити, режиссёр отметил, что ВСУ два месяца без всякого успеха пытаются проводить контрнаступление на фронте. На фоне этих поражений украинская сторона совершает теракты — сначала на Крымском мосту, теперь в Москве.

«Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», — заявил Лопатёнок, добавив, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся вывести российского лидера из терпения.

Напомнив, что Зеленский — актёр, а Путин — государственный деятель, Лопатёнок выразил уверенность, что разница между этими двумя политиками очевидна любому.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, утром 30 июля украинская сторона осуществила террористическую атаку в Москве с помощью трёх беспилотников. Российские военные обезвредили дроны: один сбили над Одинцовским районом с помощью системы ПВО, ещё два обезвредили с помощью РЭБ.

Обломки упали на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». По данным мэра Москвы Сергея Собянина, никто не пострадал, фасады двух высотных зданий получили повреждения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главе государства доложили о террористической атаке украинской стороны на Москва-Сити.

Помимо этого, украинская сторона в ночь на 30 июля осуществила террористическую атаку на Крым. Как сообщило Минобороны, различные объекты в регионе пытались атаковать 25 украинских беспилотников.