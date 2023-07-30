Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Российские моряки сегодня отдают все силы, доблестно сражаются и проявляют истинный героизм. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

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Как отметил президент, сегодня такие качества военных моряков, как мужество, отвага и непреклонность, проявляются в полной мере.

«Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки», — сказал он.

Глава государства поблагодарил личный состав ВМФ за безупречное выполнение стоящих перед ним задач, а также за надёжность, усердие, стойкость и за безупречную преданность Отчизне.

«Слава Военно-морскому флоту России! Ура!», — провозгласил президент в завершение своего выступления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин рассказал, что ВМФ России в нынешнем году получит 30 кораблей разных классов. Глава государства подчеркнул, что Россия последовательно ведёт наращивание мощи своего флота.

До этого президент прибыл на Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День ВМФ. Путин вместе с министром обороны поднялся на борт катера у Петропавловской крепости, чтобы обойти парадную линию боевых кораблей на Неве, а также приветствовать и поздравить экипажи.