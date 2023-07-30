Москва, 30 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году ВМФ России пополняют 30 кораблей разных классов. Об этом он сообщил 30 июля, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

Кадр из видео

«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия последовательно наращивает мощь своего флота. В частности состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов.

Ранее российский лидер прибыл на Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-морского флота России. Президент вместе с главой минобороны России Сергеем Шойгу поднялся на борт катера у Петропавловской крепости, чтобы обойти парадную линию боевых кораблей на Неве, а также приветствовать и поздравить экипажи.

Парад состоит из морской и наземной составляющих. В 2023 году в нём принимают участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, и около трёх тысяч военнослужащих.