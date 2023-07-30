Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Российский Военно-морской флот был и остаётся нерушимым стражем рубежей России. Об этом 30 июля на параде в честь для ВМФ заявил президент России Владимир Путин.

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«На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражей рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что с петровских времён флот беззаветно служит стране, в его летопись вписаны триумфальные победы в морских баталиях.

«Российский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага. Главное его предназначение ― в защите Отечества», ― подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко указала на то, что ВМФ России на фоне появления новых вызовов и угроз отводится стратегическая роль в обеспечении безопасности страны. Она уточнила, что несколько поколений военных моряков своими мужеством и отвагой, легендарными победами знаменитых флотоводцев завоевали славу России как великой морской державы.

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30 июля Путин прибыл на Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-морского флота России. Глава государства вместе с главой минобороны России Сергеем Шойгу поднялся на борт катера у Петропавловской крепости, чтобы обойти парадную линию боевых кораблей на Неве, а также приветствовать и поздравить экипажи.

В торжественном параде примут участие 45 судов ― 33 корабля и катера, четыре подводных лодки и восемь парусных судов и порядка 3 тыс. военнослужащих.

Мероприятие завершится прохождением торжественным маршем парадных расчётов военнослужащих, а также воспитанников учреждений ВМФ и юнг Юнармии.