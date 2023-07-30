Вашингтон, 30 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп слишком долго хранил у себя секретные документы, и это могут использовать в качестве улики против него. Об этом 30 июля заявил бывший агент ФБР Питер Страк, который вёл расследование дела об электронных письмах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, в интервью MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Трамп держал у себя эти секретные документы несколько месяцев. Он показывал их <…> даже тем, у кого не было на это доступа <…>. Это дало правительству возможность собрать ещё доказательств того, что он не вернул документы сразу, и использовать это в суде», — сказал он.

По мнению экс-агента ФБР, даже если защита попытается доказать невиновность экс-президента тем, что он вернул секретные документы добровольно, у правительства достаточно улик для обвинения Трампа в правонарушениях.

Страк добавил, что такие обвинения, по его утверждению, свидетельствуют об «угрозе для национальной безопасности» со стороны экс-главы Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля минюст США выдвинул дополнительное обвинение против Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами. Экс-президента обвинили в незаконном хранении документов, связанных с национальной обороной США.

Сам бывший глава Белого дома категорически отрицает свою виновность по делу о секретных документах, которые были найдены в его поместье во Флориде. По словам Трампа, во время нахождения на посту главы государства он рассекретил все документы, позднее изъятые у него сотрудниками ФБР.