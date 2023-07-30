Мелитополь, 30 июля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Запорожской области российские военные сорвали попытки атак ВСУ в районе нескольких населённых пунктов, заявил 30 июля начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Восток» отразил атаки ВСУ в направлении сёл Урожайного, Старомайорского и Работино.

Возле Урожайного ВСУ понесли большие потери при ударе передовых подразделений «Востока» и артиллерии. В Старомайорском ВСУ пытались атаковать двумя штурмовыми группами и группой пехоты.

«В ходе боя и нанесения огневого поражения по противнику один националист взят в плен, остальные оставшиеся в живых боевики отступили», — сообщил Чехов. Обе эти неудачные попытки атаковать ВСУ предприняли на южнодонецком направлении.

На запорожском направлении ВСУ силами двух мотопехотных взводов продолжили попытки атаковать в направлении Работино. Они отказались от своих планов наступать, понеся большие потери.

Также на этом направлении в районах города Гуляй Поля и села Чаривное российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Возле села Малые Щербаки российские артиллеристы уничтожили ударами два танка противника. В районе села Малой Токмачки российский ударный беспилотник уничтожил боевую машину пехоты ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал потери ВСУ за сутки 29 июля на южнодонецом и запорожском направлениях — 250 украинских военных.

Он сообщил о неудачных попытках ВСУ 29 июля атаковать в районе сёл Работино, Новоданиловка и Жеребянки и об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы возле села Чаривное.