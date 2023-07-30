Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-морского флота России. Трансляцию парада 30 июля ведёт ряд телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства вместе с главой минобороны России Сергеем Шойгу поднялся на борт катера у Петропавловской крепости, чтобы обойти парадную линию боевых кораблей на Неве, а также приветствовать и поздравить экипажи. Также президент пообщался с министром обороны.

Главный военно-морской парад по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В текущем году в нём будут принимать участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, и около трёх тысяч военнослужащих.

Мероприятие завершится прохождением торжественным маршем парадных расчётов военнослужащих, а также воспитанников учреждений ВМФ и юнг Юнармии. Также парады ВМФ состоятся во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском Тартусе. Вечером 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ России будет произведён торжественный салют.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Путин примет участие в главном параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. В мероприятии также будут принимать участие лидеры четырёх африканских стран, которые находятся в северной столице после участия в саммите Россия — Африка.

До этого спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко указала на то, что ВМФ России на фоне появления новых вызовов и угроз отводится стратегическая роль в обеспечении безопасности страны. Она уточнила, что несколько поколений военных моряков своими мужеством и отвагой, легендарными победами знаменитых флотоводцев завоевали славу России как великой морской державы.

День ВМФ России празднуют каждый год в последнее воскресенье июля. В этом году он приходится на 30 июля. На территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии в этот день проходят военные парады и военно-спортивные состязания.