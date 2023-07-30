Белград, 30 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Запад и его партнёров начинает раздражать неблагодарность украинского президента Владимира Зеленского и заставляет искать ему замену в Киеве. Об этом сообщила сербская газета Politika.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, это только верхушка айсберга недовольства, которое царит среди союзников украинского лидера.

«Возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», — отметил автор публикации.

В статье также отмечено, что Зеленский забыл о своем колониальном статус, на который он изначально согласился и начал давать наставления своим покровителям.

«Оказалось, что так дело не пойдёт. Он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин», — говорится в публикации.

При такой политике журналисты предрекли Зеленскому потерю президентского кресла.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель The Hill Дуглас Маккиннон, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона, заявил, что многие в правительстве США, как и в Европе устали от поведения Зеленского. По его словам, украинский политик ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок, который получает всё, что хочет, но этого всё равно недостаточно.

Маккиннон напомнил, что ещё в июне 2022 года президент США Джо Байден обрушился с критикой на Зеленского по поводу его бесконечных требований о помощи США. Год спустя администрация Байдена снова обратила внимание на неблагодарность украинского лидера.

Первый зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Зеленский, пожелавший руководителям России смерти от чужих рук, имеет шанс погибнуть от своих собственных, выбрав трусливый способ самоубийства, который избрал для себя лидер нацистской Германии.

Число недовольных Зеленским растёт и на Украине. Как заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, к этому привели некомпетентность и провалы в работе правительства Украины. По его словам, против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел.