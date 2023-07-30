Краснодар, 30 июля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В Краснодаре водитель легкового автомобиля и четыре его пассажира перекрыли машиной дорогу, после чего избили сотрудников ДПС. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Петров Сергей/Global Look Press

Отмечается, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что группа мужчин напала на сотрудников полиции при исполнении должностных обязанностей на улице Тургенева в Краснодаре.

«По данному факту следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю незамедлительно была организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По информации следователей, инцидент произошёл в субботу у временного поста полиции на улице Тургенева. Автомобиль ВАЗ перекрыл дорогу, водитель и четверо пассажиров отказались выполнять законные требования сотрудников ДПС и напали на них, когда те пытались пресечь их незаконные действия. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Глава регионального следственного управления Андрей Маслов поручил возбудить уголовное дело по этому факту по ч.1 ст. 318 УК РФ («Побои или совершение иных насильственных действий»).

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Волгограде сотрудники ДПС с трудом смогли скрутить взбесившегося пьяного священника, попавшего в ДТП. После аварии священнослужитель попытался скрыться, а во время задержания устроил дебош.

До этого в Пионерском районе Екатеринбурга произошла полицейская погоня со стрельбой. Сотрудники ДПС осуществляли задержание лихача на легковом автомобиле Porsche Cayenne.