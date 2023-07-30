Севастополь, 30 июля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Военно-морской флот (ВМФ) России обеспечивает безопасность страны на южном направлении и осуществляет поддержку действия сухопутной группировки российских войск в зоне специальной военной операции. Об этом 30 июля написал ко Дню ВМФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Mil.ru

Губернатор поздравил военных моряков с Днём ВМФ, и назвал их защитниками и надеждой страны, и отметил, что в Севастополе в каждой семье есть воин-черноморец, в связи с чем для города День ВМФ является по-настоящему народным праздником.

«Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу — защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении», — отметил Развозжаев.

Он отдельно поздравил с праздником находящихся на боевом посту и охраняющих покой жителей Севастополя военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что ВМФ России на фоне появления новых вызовов и угроз отводится стратегическая роль в обеспечении безопасности страны. Она указала, что в героической истории русского военного флота имеется множество военных подвигов и истинных примеров патриотизма.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин 30 июля примет участие в главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге. В мероприятии также будут принимать участие лидеры четырёх стран Африки, которые находятся в Санкт-Петербурге после участия в саммите Россия — Африка.

День ВМФ России празднуют каждый год в последнее воскресенье июля. В этом году он приходится на 30 июля. На территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии в этот день проходят военные парады и военно-спортивные состязания.