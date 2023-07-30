Москва, 30 июля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. ВСУ безуспешно пытались атаковать на трёх направлениях, сообщил 30 июля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях», — заявил Конашенков.

Потери ВСУ на донецком, южнодонецком, краснолиманском направлениях, а также запорожском направлениях составили за сутки 250 военных.

На донецком направлении российские военные успешно отразили семь атак ВСУ в районах сёл Клещеевка, Андреевка и Красногоровка в ДНР.

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