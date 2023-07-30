Якутия, 30 июля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Голубое топливо дошло до Южной Якутии. В ближайшие два года по республиканской программе газоснабжения и газификации, заключенной властями региона и руководством ПАО «Газпром» в 2020 году, газифицируют 17 населенных пунктов Олекминского района, 8 поселений — Алданского, 3 — Ленского и 2 — Нерюнгринского. Общий объем капитальных вложений составит порядка 4,3 миллиарда рублей. Старт масштабным работам был дан сегодня, 30 июля, сваркой первого стыка внутрипоселкового газопровода при въезде в Олёкминск.

Андрей Сорокин, ЯСИА Газификация Южной Якутии повысит качество жизни людей и конкурентоспособность предприятий — глава Якутии

«Перед нами стоит масштабная задача, большой пласт работы по газификации Южной и Западной Якутии. От реализации в срок важнейшей для республики программы газификации зависит экономическое и социальное развитие региона. Приход газа в любой населенный пункт означает улучшение качества жизни людей, подъем экономики, конкурентоспособность предприятий, развитие ЖКХ и улучшение экологии», — заявил глава Якутии Айсен Николаев на выездном совещании в Олекминском районе.

Программа развития газоснабжения и газификации Якутии предусматривает газификацию поселений Ленского, Олекминского, Алданского, Нерюнгринского районов, расположенных вдоль трассы магистрального газопровода «Сила Сибири». В 2022 году проведена работа по корректировке и актуализации документа: в совместную программу дополнительно включены 9 населенных пунктов Олекминского и Алданского районов. Таким образом, общее количество поселений, включенных в программу, в настоящий момент составляет 30 населенных пунктов.

«Природным топливом будут обеспечены жители 30 поселений, газифицированы 8403 дома и 71 котельная, проложено 782 км газовых сетей», — сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. Он отметил, что газификация промышленных предприятий Южной Якутии повысит конкурентоспособность их продукции на рынках сбыта.

Строительство внутрипоселковых газопроводов Якутии предусмотрено региональным оператором газификации в лице АО «Сахатранснефтегаз» за счёт средств Единого оператора газификации — ООО «Газпром газификация».

«В населенных пунктах, где нет проектной документации газификации, идет активная работа силами «Сахатранснефтегаз» и «Якутгазпроект», — пояснил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Помимо газификации Олекминска, «Сахатранснефтегаз» по поручению главы республики способствует расширению использования газомоторного топлива в Южной Якутии. Уже в конце августа 2023 года в Олёкминске заработает новая автомобильная газозаправочная станция. Закрытию потребности в кадрах для газовой отрасли будет способствовать спецкласс «Сахатранснефтегаза», открываемый с 1 сентября в Олекминском техникуме.

Завершая совещание, глава Якутии Айсен Николаев призвал поддерживать набранные высокие темпы газификации Южной Якутии в будущем. Также якутский лидер поручил ускорить подготовку и выполнение мероприятий «дорожной карты» по социальной газификации, заранее обеспечив инфраструктуру и условия для работы газовиков.

«Мы давно не газифицировали такие крупные населенные пункты, как Олёкминск и Алдан. Люди ждали газификации 50 лет. Прошу оперативно и качественно отработать все вопросы, начиная с проведения земляных работ, выдачи разрешительных документов и заканчивая отработкой с управлениями социальной защиты, министерством труда и социального развития Якутии вопросов выделения субсидий на приобретение населением газового оборудования», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

При газификации он рекомендовал «полностью исключить бюрократию, не создавать какие-либо искусственные административные барьеры».

Как сообщало ИА Регнум, Якутия является лидером на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. По программе социальной газификации к голубому топливу подключили более 2800 домов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тысячи домов якутян. Сегодня, 30 июля, был сварен первый стык внутрипоселкового газопровода при въезде в Олёкминск. Голубое топливо в ближайшие два года поэтапно получат Нефтебаза, Селиваново, Солянка, Холго, Бердинка, Бирюк, 1-й и 2-й Нерюктяйинск. Села Троицк и Заречный газифицируют в 2026 году.