Москва, 30 июля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом 30 июля сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», ― уточнил военный.

Кроме того, российские военные за сутки сбили 44 беспилотных летательных аппарата. Дроны средства противовоздушной обороны ликвидировали в районах Таволжанки в Харьковской области, Залимана, Рубежного, Кременной, Райгородки в ДНР.

Также украинские БПЛА сбили в районе Сладкого, Старомихайловки в ДНР, Шевченково, Долинки, Трудового, Новопокровки, Мирного в Запорожской области, Старой Збурьевки и Новой Каховки в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Воздушно-космические силы России сбили украинский самолёт Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР. Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и крылатую ракету Storm Shadow. Также российские военные уничтожили 28 беспилотников противника.

19 июля в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВКС России сбили украинский Су-25. Кроме того, средства противовоздушной обороны в районе Кутьковки в Харьковской области сбили украинский вертолёт Ми-8.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский военный самолёт СУ-27 в посёлке Любимовка, а также две ракеты Storm Shadow ВСУ, выпущенные по Мелитополю и Бердянску.

Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу 11 июля, только с начала контрнаступления 4 июня в общей сложности ВСУ потеряли 21 самолёт, 1244 танка и других боевых бронированных машин, 914 единиц специальной автомобильной техники, 25 машин РСЗО. Потери личного состава украинской армии превысили 26 тысяч военных.