Москва, 30 июля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили Российские войска уничтожили в Днепропетровской области центр переучивания ВСУ, а также пункт хранения, обслуживания и ремонта украинских дронов. Об этом 30 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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