Элиста, 30 июля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Р-22 «Каспий» в Калмыкии в ночь на 30 июля погибли два человека, включая одного ребёнка. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба регионального МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что около 02:29 (совпадает с мск) на 270-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий» произошло столкновение двух автомобилей Renault Sandero.

«В результате столкновения на месте происшествия погибли два человека, среди которых ребёнок», — говорится в сообщении.

Ещё четыре человека, включая двух несовершеннолетних, с травмами различной степени доставили в больницу.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Волховском районе Ленинградской области при столкновении легкового автомобиля с лосем один человек погиб и ещё трое, включая двух девочек, пострадали. Авария произошла на автодороге «Кола».

До этого в результате столкновения двух легковушек и трактора на федеральной трассе «Колыма» в Якутии погиб человек. Водитель легковой машины врезался в трактор, выехал на встречку, где столкнулся с другой машиной.