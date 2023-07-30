Бухарест, 30 июля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в восточной части Румынии. Об этом 30 июля сообщил Национальный институт исследований развития физики Земли страны.

Анастасия Павлова ИА REGNUM

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 07:20 (совпадает с мск) в сейсмической зоне Вранча в уезде Вранча на глубине 123,1 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля около побережья Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Карибского моря.

До этого около Южных Курил в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг подземных толчков залегал на глубине 79 км.