Вашингтон, 30 июля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетит три государства Африки. Об этом заявили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Госдепе уточнили, что визит состоится с 29 июля по 4 августа. За это время Нуланд побывает в ЮАР, Кот-д’Ивуаре и Демократической Республике Конго (ДРК).

В Южно-Африканской Республике дипломат примет участие в заседании двусторонней рабочей группы по африканским и глобальным вопросам.

«Она уже третий год представляет Соединённые Штаты Америки на этом мероприятии. Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря также встретится с высокопоставленными руководителями правительства ЮАР и лицами, играющими ключевую роль в энергетическом секторе страны», ― говорится в заявлении Госдепа.

В Кот-д’Ивуаре и. о. замгоссекретаря на встрече с лидерами правительства страны обсудит вопросы регионального мира и безопасности, экономического сотрудничества и поддержки демократического управления.

В ДРК Нуланд обсудит с должностными лицами страны «поддержку свободных и честных выборов», мир и безопасность в восточной части Демократической Республики Конго, гуманитарную помощь, экономическое процветание, а также демократические институты и управление.

Как сообщало ИА Регнум, директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов считает, что поездка Нуланд в ЮАР, скорее всего, не увенчается успехом. По его словам, она не сможет убедить эту африканскую страну войти в антироссийскую коалицию.

Эксперт пояснил, что ЮАР, как и большинство стран незападного мира, последние полтора года чётко занимает позицию дистанцирования от противоречий между Россией и Западом. Лукьянов добавил, что у ЮАР много проблем и для их решения нужны стабильные экономические связи. В этом смысле ссориться с США они, конечно, не будут, но идти на поводу у Вашингтона ЮАР не станет, уверен политолог.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад угрожал африканским странам отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, если те не займут в отношении России агрессивную позицию.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что то, что взор России обращён на Африку, не даёт покоя США, которые продолжат наращивать давление на страны этого материка, чтобы отговорить их от сотрудничества с Москвой.