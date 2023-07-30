Лондон, 30 июля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Украинским войскам необходимо в два раза увеличить свои усилия в контрнаступлении, чтобы успеть добиться хоть какого-то результата до начала распутицы и давления со стороны западных стран из-за их усталости от конфликта. Об этом 29 июля написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Время для решительных успехов истекает, прежде чем западная усталость возьмет верх <…>, время — самое беспощадное из всех категорий на поле боя — к сожалению, не на стороне терпеливых украинцев», — отметил он.

Кларк предупредил, что в скором времени на Украине из-за дождей начнётся распутица и движение в зоне боевых действий будет затруднено для манёвров и штурмов бронетехники.

Обозреватель уточнил, что ВСУ могут испытать те же проблемы, с которыми в своё время столкнулись Наполеон и Гитлер, наступления которых в итоге обернулись катастрофой для французской и немецко-фашистской армий.

По мнению журналиста, на новом этапе контрнаступления украинские военные должны «захватить» территории Запорожской области по направлению к Мелитополю, что потребует от них многонедельных ожесточённых боёв. Как считает Кларк, этот должно стать концом контрнаступления.

«Учитывая, что предстоящие выборы на Западе, вероятно, поглотят политический капитал, и ожидается, что усталость от [конфликта] даст о себе знать, у Украины может быть всего несколько коротких драгоценных месяцев, чтобы как можно быстрее [захватить] как можно больше территорий», — заключил Кларк.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что жители РФ поняли, что в случае проигрыша в украинском конфликте Запад назначит в России своих представителей и лишит их ресурсов.

Эксперт отметил, что США и их сателлиты хотят получить доступ к богатейшим ресурсам России, свергнув российскую власть и насадив своих марионеток, как они сделали это на Украине.

Позднее бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО итальянский генерал Фабио Мини указал, что за попытками контрнаступления ВСУ стоит ясный и циничный план альянса. Он подчеркнул, что главный интерес НАТО сосредоточен на Чёрном море, которое станет новым стратегическим театром столкновения альянса и России.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ с 4 июня, когда они начали контрнаступления, потеряли в общей сложности 415 танков. Российский лидер добавил, что также за это время было уничтожено более 1,3 тысячи бронемашин разного класса.