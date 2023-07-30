Москва, 30 июля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Аварийную посадку совершил 30 июля пассажирский самолёт из Улан-Удэ в московском международном аэропорту Шереметьево, сообщили в экстренных службах.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Самолёт совершил благополучную посадку», — процитировало агентство ТАСС представителей экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в московских экстренных службах утром 30 июля заявили о самолёте, который следует из Улан-Удэ на посадку в Шереметьево. На момент сообщения воздушное судно находилось в небе над Московской областью.

У лайнера, который находился в полёте шесть часов, возникла неисправность шасси: капитан экипажа получил разрешение на аварийную посадку в Шереметьево.