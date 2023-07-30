Якутск, 30 июля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев 30 июля дал старт масштабной газификации Олёкминского района, являющегося одной из крупнейших сельскохозяйственных территорий республики. В течение 2024–2025 годов голубое топливо придёт в более чем 1000 городских домовладений. Также будут газифицированы 43 районные котельные.

Андрей Сорокин, ЯСИА Якутия. Участники церемонии сварки первого стыка внутрипоселкового газопровода при въезде в Олекминск

«Наконец-то олекминцы получат голубое топливо, и качество жизни людей улучшится», — подчеркнул глава Якутии. По его словам, в рамках договора с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в газификацию районного центра и районных посёлков корпорация вложит 8 млрд 800 млн рублей.

Сварку первого стыка внутрипоселкового газопровода при въезде в город Олекминск осуществил местный житель, электрогазосварщик Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Ударин.

Глава Олекминского района Николай Харбин подчеркнул, что сегодня для Олекминского района начинается газификация, которая даст рывок для его развития. Обращаясь со словами благодарности к якутскому лидеру Айсену Николаеву, правительству региона и представителю подрядчика — генеральному директору АО «Сахатранснефтегаз» Алексею Колодезникову, он подчеркнул: «Все вы дали шанс возродить былую славу Олёкмы, когда она была надёжным форпостом стабильности и развития нашей республики».

В свою очередь Алексей Колодезников подчеркнул, что благодаря позиции Айсена Николаева газификация активно ведётся на всей территории Якутии.

«Газифицировано 105 населённых пунктов. Сейчас в течение четырёх лет по республике надо газифицировать 35 населённых пунктов, это большой пласт работы. Я уверен, что компания «Сахатранснефтегаз» с этой задачей справится. У нас слаженный коллектив, есть производственные мощности, квалифицированные кадры. Я уверен, что с нашей работой качество жизни людей будет только улучшаться», — заявил Колодезников.

Всего в Олекминском районе до 2025 года планируется построить 5 межпоселковых газопроводов и газифицировать в общей сложности 17 населенных пунктов. Голубое топливо в ближайшие два года поэтапно получат Нефтебаза, Селиваново, Солянка, Холго, Бердинка, Бирюк, 1-й и 2-й Нерюктяйинск. Села Троицк и Заречный газифицируют в 2026 году.

В 2020 году глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение по программе развития газоснабжения и газификации республики на 2021–2025 годы. В программу вошли более 30 населённых пунктов Олёкминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского районов, прилегающих к газопроводу «Сила Сибири».

Как сообщало ИА Регнум, Якутия является лидером на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. По программе социальной газификации к голубому топливу подключили более 2800 домов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тысячи домов якутян.

27 июля первый стык межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Мурья до п. Беченча сварили в Ленском районе республиканской столицы.

Всего в 2022 году в республике было бесплатно построено 3178 газопроводов до земельных участков, газифицировано 2877 домов — это абсолютный рекорд за всю 55-летнюю историю газификации республики.