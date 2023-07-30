В Австралии назвали Крым поводом не принимать Украину в НАТО
Эксперт Conservation Симоне: Крым станет поводом не принимать Украину в НАТО
Канберра, 30 июля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. В будущем Североатлантический альянс может отказаться принять Украину из-за территориального спора с Россией по поводу Крыма. Такое мнение высказал научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне, его слова 29 июля привело издание The Conversation.
Эксперт отметил, что даже в случае урегулирования украинского конфликта нет гарантий того, что страны — участницы НАТО единогласно поддержат вступление Киева в альянс.
По его мнению, ввиду этого воссоединение Крыма с Россией, фактически ставшее окончательным, может «дать пугливым государствам — членам» НАТО удобный предлог, чтобы продолжать блокировать вступление Украины.
Как сообщало ИА Регнум, 24 июля глава украинского минобороны Алексей Резников предположил, что летом 2024 года Киев могут взять в НАТО. Он уточнил, что в этот год альянс будет отмечать 75-ю годовщину своего создания и, по его утверждению, может принять Украину.
До этого американский журнал Newsweek написал, что слов «НАТО» и «членство» в отношении Киева не было в первоначальном варианте итогового заявления саммита НАТО в Вильнюсе. Издание уточнило, что из-за расплывчатости этого итогового коммюнике Украина опасается, что её не возьмут в НАТО так быстро, как хотелось бы киевским властям.
Президент Владимир Путин заявил, что вхождение Украины в НАТО угрожает безопасности России. Глава государства подчеркнул, что такая угроза стала одной из причин проведения спецоперации, и указал, что членство в НАТО не повысит безопасность Украины.