Канберра, 30 июля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. В будущем Североатлантический альянс может отказаться принять Украину из-за территориального спора с Россией по поводу Крыма. Такое мнение высказал научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне, его слова 29 июля привело издание The Conversation.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт отметил, что даже в случае урегулирования украинского конфликта нет гарантий того, что страны — участницы НАТО единогласно поддержат вступление Киева в альянс.

По его мнению, ввиду этого воссоединение Крыма с Россией, фактически ставшее окончательным, может «дать пугливым государствам — членам» НАТО удобный предлог, чтобы продолжать блокировать вступление Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля глава украинского минобороны Алексей Резников предположил, что летом 2024 года Киев могут взять в НАТО. Он уточнил, что в этот год альянс будет отмечать 75-ю годовщину своего создания и, по его утверждению, может принять Украину.

До этого американский журнал Newsweek написал, что слов «НАТО» и «членство» в отношении Киева не было в первоначальном варианте итогового заявления саммита НАТО в Вильнюсе. Издание уточнило, что из-за расплывчатости этого итогового коммюнике Украина опасается, что её не возьмут в НАТО так быстро, как хотелось бы киевским властям.

Президент Владимир Путин заявил, что вхождение Украины в НАТО угрожает безопасности России. Глава государства подчеркнул, что такая угроза стала одной из причин проведения спецоперации, и указал, что членство в НАТО не повысит безопасность Украины.