Москва, 30 июля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. В московском международном аэропорту Шереметьево ожидают самолёт из Улан-Удэ с неисправным шасси, сообщили 30 июля в экстренных службах.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«В Шереметьево ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», — процитировало представителей экстренных служб ТАСС.

К месту посадки направили дополнительные силы МЧС. Сейчас лайнер, который летит уже почти шесть часов, находится в воздухе над Подмосковьем.

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