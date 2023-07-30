Оттава, 30 июля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Пилот и пятеро пассажиров небольшого самолёта погибли в результате крушения воздушного судна в горах к западу от канадского города Калгари. Об этом 29 июля сообщает телеканал CBC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Как рассказал телеканалу сержант местной полиции Райан Синглтон, самолёт вылетел около 21:00 по местному времени 29 июля (06:00 мск 30 июля) из аэропорта Спрингбанк, расположенного недалеко от Калгари. На борту воздушного судна находились пилот и пять пассажиров. После вылета родственники потеряли связь с пассажирами. Около 01:00 по местному времени (10:00 мск) поступило сообщение о том, что самолет пропал без вести.

На поиски пропавшего самолёта была направлена эскадрилья Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF). Самолет нашли примерно в 100 километрах к западу от Калгари.

«Все шесть человек, находившиеся на борту самолета, мертвы», — цитирует газета заявление Синглтона. Уточняется, что причину происшествия расследует совет по безопасности на транспорте Канады.

Ранее ИА Регнум сообщало, что четверо австралийских военных пропали без вести в результате крушения вертолёта на северо-востоке Австралии. Как уточнил министр обороны Австралии Ричард Марлз, вертолёт выполнял тренировочную миссию. По словам главы минобороны Австралии, поисково-спасательные работы начались сразу после крушения, но пилоты всё ещё не найдены.

Также сообщается, что в Республике Алтай совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. При посадке вертолёт зацепил линию электропередачи и загорелся. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней степени тяжести. Погибли шесть человек.