Вашингтон, 30 июля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Россияне поняли, что в случае проигрыша в конфликте на Украине западные страны назначат в России своих представителей и лишат их ресурсов. Об этом 30 июля заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам эксперта, Россия — это национальное государство с сильной культурной идентичностью, которая базируется на православии, что дополняется географическим положением, дающим доступ к самым богатым запасам минеральных ресурсов и изобилию сельхозпродукции.

Макгрегор отметил, что США могли бы получить доступ к этим ресурсам только в случае, если они смогли бы свергнуть действующую в России власть и заменить её своими марионетками, что, по сути, и произошло ранее на Украине.

Он почеркнул, что жители России осознают возможность такой угрозы, а потому полны решимости довести украинский конфликт до конца.

«Они в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придётся победить», — заключил бывший советник.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля Макгрегор заявил, что США ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в украинский конфликт. Эксперт указал, что Запад не понял, что Москвая сумела сохранить крупную научно-техническую базу для производства вооружений, а россияне поддерживают своё руководство.

Позднее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны поддерживать хорошие отношения с Россией, так как российский арсенал ядерного оружия превышает американский. Он уточнил, что Соединённые Штаты попали в очень глупую и опасную позиции из-за ситуации вокруг Украины.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не имели успеха ни на одном участке боестолкновений в ходе попыток контрнаступления. Глава государства подтвердил, украинские военные в течение последних дней активизировались, в том числе на запорожском направлении.