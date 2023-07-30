Мелитополь, 30 июля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Российская армия провела успешную контратаку и выбила украинские войска из села Старомайорское на Времевском выступе на запорожской линии фронта. Об этом 30 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжёлые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что попытка ВСУ провалилась и украинские военные в данный момент пытаются спрятаться в посадках, по ним работает российская артиллерия.

Глава движения уточнил, что сейчас Старомайорское фактически уже находится в серой зоне и бои идут не за контроль над ним, а на его окраинах.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Рогов сообщил, что на Времевском выступе идут тяжёлые бои, противник зашёл на окраины села Старомайорского. Он уточнил, что российские войска сдерживают натиск ВСУ, которые несут серьёзные потери.

Позднее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Вооружённые силы России отразили атаку ВСУ на Времевском выступе в районе Старомайорского. Врио главы региона уточнил, что в результате этого украинские военные несут существенные потери в живой силе и технике.