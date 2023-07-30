Владивосток, 30 июля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Суд в Приморье отправил под арест двух иностранцев, которых обвиняют в похищении и избиении соотечественников, 30 июля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Их обвинили в том, что в июле с использованием оружия они совершили похищение двух своих соотечественников в район бухты Патрокл на юге Владивостока, где они, предположительно, били похищенных с целью узнать местонахождение общего знакомого.

После этого обвиняемые показали этому знакомому своих жертв, потребовав встречу с ним, и отпустили похищенных, когда она произошла.

«Суд заключил обвиняемых под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение двух лиц группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия, а также насилия опасного для жизни или здоровья»).

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в Чите арестовали мужчину, пытавшегося похитить восьмилетнюю девочку. Он пытался силой увести ребёнка с собой, однако девочка окликнула тринадцатилетнюю сестру, после чего злоумышленник скрылся.

Мужчина около села Малое Козино в Нижегородской области, угрожая ножом, связал руки двум 17-летним подросткам и пытался вывезти их на своём легковом автомобиле в лес. Однако его автомобиль застрял в грязи, и мужчина, перед этим заставив подростков выталкивать машину, сбежал, бросив автомобиль. Полиция установила личность похитителя.