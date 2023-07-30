Купянск, Украина, 30 июля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Российские военнослужащие сорвали попытку украинских сил перебросить резервы на передовую в районе населенного пункта Новоселовское на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооружённых сил России полковник Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В полосе обороны 1-й танковой армии противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял очередную попытку перебросить резервы на передовые позиции. В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Полковник уточнил, что в результате действий российских военных ВСУ потеряли до одного отделения живой силы и бронетранспортер M113. Кроме того, по словам Зыбинского, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 Вооружённых сил России нанесли девять авиаударов по скоплениям пехоты и техники украинских сил на этом же направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля появилась информация, что на купянском направлении российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс два удара по скоплениям 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Помимо этого, танки и гаубицы Вооружённых сил России поразили позиции отрядов 32-й украинской отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка.

27 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в ходе наступательных действий.