Мелитополь, 30 июля, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Новое прозвище дали президенту Украины Владимиру Зеленскому после его гонений на православие. Об этом 30 июля рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Всё чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода», — уточнил Рогов.

Как пояснил Рогов, прозвище украинского лидера — это отсылка к иудейскому царю Ироду I из Евангелия. Имя царя стало нарицательным для обозначения злого и очень жестокого человека. По словам Рогова, украинский президент так же, как и Ирод, старается удержаться у власти любой ценой, устраивая гонения на православных и отменяя их традиционные праздники.

В частности, последним решением Зеленского стал перенос празднования Рождества на Украине на декабрь. Рогов отметил, что ему страшно даже представить, на что способна украинская власть в отношении той части народа Украины, которая осмелится его ослушаться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому празднование Рождества на Украине переносится с 7 января на 25 декабря.