Сан-Франциско, США, 30 июля, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Штаб-квартира компании Twitter останется в Сан-Франциско и не последует примеру других компаний, покинувших город. Такое заявление сделал 29 июля американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск на своей странице в микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Сан-Франциско, прекрасный Сан-Франциско! Хотя многие оставили тебя, мы всегда будем твоим другом», — такую запись сделал Маск.

Таким образом бизнесмен дал понять, что принадлежащая ему компания Twitter, переименованная в Х, не пойдёт по стопам других, которые либо уже покинули город, либо покидают его.

«Они ожидают, что Х тоже уедет. Мы этого не сделаем», — заверил Маск.

Местные СМИ сообщили, что мэрия Сан-Франциско начала проверку в отношении компании Twitter после установки на здании штаб-квартиры нового логотипа в виде огромной буквы X. Власти города сочли, что гигантская, нависающая над зданием металлическая конструкция может представлять угрозу для прохожих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель Илон Маск отказался предоставить украинской армии доступ к системе спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

Starlink часто является единственной возможностью получения доступа в интернет в зоне конфликта. На территории Украины сеть используется для сбора разведывательной информации и координации ударов дронов. Маск несколько раз ограничивал доступ для украинских военных к Starlink, в том числе отклонил запрос ВСУ о включении сети в районе Крыма.

Кроме того, предприниматель раскритиковал решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Он напомнил, что прежде власти США неизменно осуждали тех, кто использует этот вид вооружения. Действия Вашингтона Маск назвал лицемерием.