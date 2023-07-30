Гаррисберг, США, 30 июля, 2023, 07:17 — ИА Регнум. США должны поддерживать хорошие отношения с Россией, постольку арсенал её ядерного оружия превышает американские запасы, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Ладить — это хорошо! У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете себе это представить?» — сказал политик.

Республиканец подчеркнул, что США сейчас «находятся в очень глупой и опасной позиции» из-за ситуации вокруг Украины. Бывший президент также осудил действующую американскую администрацию за её чрезмерную поддержку Киева.

Он отметил, что Вашингтон выделяет на поддержку Украины в несколько раз больше Европы. Трамп утверждает, что речь идёт о $200 млрд против $25 млрд. Политик пообещал, что остановит украинский конфликт за 24 часа, если он победит на президентских выборах 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня портал InfoBRICS написал, что президент России Владимир Путин предугадал решение НАТО передать Украине истребители F-16. Журналисты считают, что на это указывает предупреждение российского лидера об обезоруживающем ударе.

Авторы портала отмечают, что это предостережение показало Белому дому об осведомлённости России по поводу всех намерений Запада. 28 июля полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис написал в статье для портала 19fortyfive, что западные страны не смогут отобрать у РФ недавно воссоединившиеся с ней регионы из-за крупнейшего арсенала российского ядерного оружия.