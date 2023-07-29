Новый, 522-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированных атаках украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) на Москву и Крым. В столице России БПЛА атаковали деловой центр «Москва-Сити». В Минобороны РФ уточнили, что утром 30 июля была пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотниками ещё и по объектам Московской области. Один вражеский дрон средствами ПВО уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

На территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити потерпели крушение два вражеских дрона. Это произошло после подавления аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, в результате нападения незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий.

Также в ночь на 30 июля Киев предпринял попытку атаковать Крым двадцатью пятью беспилотниками самолетного типа. В оборонном ведомстве пояснили, что огнем средств ПВО уничтожены шестнадцать украинских беспилотников. Еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Все аппараты, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут, пояснили военные. Они также проинформировали об отсутствии пострадавших разрушений.

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