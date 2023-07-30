Богота, 30 июля, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано сейсмологами у берегов Колумбии. Об этом 30 июля сообщила Геологическая служба США.

Angelo_Giordano Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 02:27 по всемирному координированному времени (05:27 мск). Эпицентр землетрясения располагался в акватории Карибского моря в 29 км на юго-восток от населённого пункта Арболетес (проживает около 8400 человек) в колумбийском департаменте Антьокия.

Очаг землетрясения находился на глубине 56,3 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не сообщалась. Угроза цунами объявлена не была.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 5,3, которое произошло в Тихом океане возле Южных Курил. Эпицентр находился в 71 км восточнее села Малокурильское острова Шикотан, очаг залегал на глубине 79 км.

В населённых пунктах Южных Курил сейсмическое событие могло ощущаться с силой до четырёх баллов.

Несколько дней назад в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр располагался на расстоянии 18 км от города Козан в провинции Адана к северо-востоку. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.