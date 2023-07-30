Варшава, 30 июля, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Футбольный матч обернулся настоящим скандалом из-за антиукраинских баннеров, которые развернули болельщики на стадионе в Польше. Об этом 29 июля пишет издание Wirtualna Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Инцидент произошёл во время матча между клубами «Шленск» и " Заглембе». Болельщики первой футбольной команды вывесили на трибунах баннеры с призывами остановить украинизацию Польши и с напоминаниями о трагедии в Волыни. Кроме того, болельщики кричали нецензурные оскорбления в адрес Степана Бандеры и украинских националистов.

Авторов статьи возмутил инцидент, так как, по их мнению, футбол — «не место для политических протестов». также отмечается, что такие акции могут навредить Украине, которая якобы «защищает всю Европу от российских войск».

В издании призвали польскую футбольную лигу незамедлительно отреагировать на произошедшее и сурово наказать лиц, «ответственных за компрометирующую ситуацию».

Ранее ИА Регнум сообщало, что расчетливость украинских беженцев, нагло пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать простых поляков, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Политик пояснил, что жители Украины, получив в Польше пособие как беженцы, немедленно возвращаются на родину, время от времени возвращаясь за выплатами.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что приток беженцев, выделение финансовой помощи Киеву и завоз продуктов Украины непосредственно бьют по стабильности Польши.

В свою очередь, бывший депутат Сейма Польши Матеуш Пискорский заявил, что между Киевом и Варшавой не может быть стратегического партнёрства, пока украинская сторона не признает жертвы Волынской резни.