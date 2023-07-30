Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что может много работать благодаря своей наследственности. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции 29 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это биология. От предков всё достается. Нормально всё получается, слава Богу, пока. Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю», — отметил глава государства.

Российский лидер выразил надежду на то, что в ближайшее время не будет такой интенсивности графика, которая наблюдалась в рамках завершившегося саммита «Россия — Африка». Путин напомнил, что переговоры по Украине, в которых участвовали он и главы африканских стран, завершились в ночь на 29 июля, когда на часах было 02:00 по местному времени (совпадает с московским).

По словам президента, после этой встречи он ещё некоторое время разговаривал с командирами подразделений, которые принимают участие в специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Владимир Путин заявил, что продолжает заниматься спортом, чтобы сохранять высокую работоспособность. Он также назвал спортивные тренировки способом поддерживать интеллектуальные способности.