Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову от имени африканских гостей саммита Россия — Африка. Об этом он сказал главе города в ходе их встречи, сообщает сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

По словам российского лидера, всё прибывшие на саммит отметили отличное состояние и красоту Санкт-Петербурга.

«За это спасибо большое. И говорю это не только от себя, но и от имени наших гостей. Все как один отметили отличное состояние города, которое подчеркивает, только подчеркивает, это состояние подчеркивает красоту Петербурга», — заявил Путин.

В ходе встречи с губернатором он поинтересовался о том, как идут дела в городе. Беглов ответил, что вопросы, достойные внимания президента, на сегодняшний день почти отсутствуют.

Как сообщало ИА Регнум, саммит Россия — Африка проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представили некоторых африканских стран, которые встретились с президентом России.

По итогам саммита Россия и другие участники мероприятия приняли совместную декларацию. Кроме того, они согласовали план действий по расширению сотрудничества.

29 июля официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал, что гости саммита восхитились Санкт-Петербургом и организацией мероприятия. 29 июля Владимир Путин в свою очередь заявил, что саммит Россия — Африка прошёл на хорошем уровне с хорошими результатами.