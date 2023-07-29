Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Украинские войска с 4 июня, которое считается датой начала контрнаступления ВСУ, потеряли в общей сложности 415 танков, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

«На данный момент времени, начиная с 4 июня, вот я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, только то, что мы видим, а сейчас — 415», — сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что за этот период было уничтожено более 1,3 тысячи бронемашин разного класса. Российский лидер отметил, что две трети из указанных единиц, скорее всего, являются техникой западного производства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России с начала спецоперации уничтожили более 10 тыс. танков и других украинских боевых бронемашин.

15 июля газета Washington Post вышла статья о том, что бои на минных полях выявили уязвимость западной военной техники, переданной Киеву. Автор публикации подчеркнул, что эта проблема особенно касается недавно прибывших на фронт американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard.

В статье также уточняется, что подрыв на минах сразу нескольких единиц техники создаёт их скопление, которое становится лёгкой мишенью для российских вертолётов, противотанковых ракет и беспилотников.