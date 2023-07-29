Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не получает доклады о специальной военной операции каждый час, поскольку не считает управление войсками своим делом. Об этом он заявил на пресс-конференции 29 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства также раскрыл опасность подобного вмешательства в работу военных.

«Не ежечасно, не считаю своим делом управление войсками, это неправильно, даже вредно. Потом ежечасно с передовой получать и невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения их безопасности», — сказал он.

Вместе с тем российский лидер отметил, что несколько раз в день связывается с Минобороны РФ и конкретными его подразделениями.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Владимир Путин рассказал, что думает «днём и ночью», когда принимает решения по сложным вопросам. Он добавил, что при этом ответ находится совершенно неожиданно.

16 июля президент России положительно оценил ход специальной военной операции на Украине. Кроме того, он отметил героизм российских военных.