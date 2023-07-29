Москва, 29 июля, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Страны Африки всегда помнят и не забывают о поддержке со стороны России, в том числе в Организации Объединённых наций, заявил 29 июля президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«По-честному, я сам уже забыл, что мы их где-то поддержали, они помнят, они этого не забывают», — указал российский лидер.

Также Путин отметил, что в сотрудничестве с Африкой Россию не в чем себя упрекнуть, так как российская сторона сделала в отношении Африки много полезных, добрых дел

Президент России подчеркнул, что мы «как в зеркале» отражаемся в человекеЮ, в зависимости от того, что мы для него сделали.

«Мы сделали что-то хорошее, мы смотрим на него, вспоминаем и нам приятно: ой, какой я молодец, ой, какой я хороший», — пояснил Путин.

Как сообщало ранее ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что в советское время бытовало мнение о том, что Россия напрасно тратит ресурсы на Африку. Однако сегодня он об этом думает с благодарностью, так как это был задел прочности сотрудничества.