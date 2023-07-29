Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Страны Африки обладают огромным потенциалом, который нарастает с геометрической прогрессией, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

President Of Russia Office/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Я не могу сказать, что всё будущее за Африкой. Мир многообразен. Но у Африки большой потенциал», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия и африканские страны должны использовать доверительные отношения, сложившиеся еще с времён СССР, начав работать по-новому.

Путин также напомнил, что раньше бытовало мнение о том, что Советский Союз якобы зря направлял деньги на Африку. При этом, по словам российского лидера, именно такая деятельность стала основой сотрудничества между Россией и африканскими странами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Росконгресс обнародовал прогноз из своего доклада «Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост», согласно которому пять африканских стран совсем окажутся в десятке быстрорастущих экономик мира. Это коснется Руанды, Кот-д’Ивуара, Бенина, Эфиопии и Танзании.

В документе также отмечается, что 53 из 54 стран Африки в 2022 году показали уверенный экономический рост, и такая тенденция сохранится. 27 июля Владимир Путин заявил, что потенциал африканского контента очевиден всем, а рост ВВП стран Африки превышает среднемировые показатели.