Москва, 29 июля, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в советское время бытовало мнение о том, что Россия напрасно тратит ресурсы на Африку. Однако сегодня он об этом думает с благодарностью, так как это был задел прочности сотрудничества. Об этом российский лидер сказал 29 июля в ходе беседы со СМИ в Константиновском дворце, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«В какой-то момент в советское время у нас в обществе сложилось мнение, что мы зря тратим деньги. Ну зачем мы тратим деньги на Африку?» — такой риторический вопрос задал президент России и отметил, что сейчас, когда он общается с «нашими друзьями из Африки», то с благодарностью думает о тех людях, которые проводили такую политику в Африке.

«Они создали такой мощный задел прочности дружеских отношений с африканскими странами. Не знаю, они сами-то рассчитывали на такой результат или нет», — отметил Путин.

В странах Африки — огромный потенциал, он нарастает с геометрической прогрессией, добавил российский лидер.