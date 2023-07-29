Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Африка помнит конкретную помощь СССР в освобождении континента, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции саммита Россия — Африка.

Так он ответил на вопрос о том, что Советский Союз был ведущим голосом национального освобождения, социальной справедливости для всего мира, в том числе для африканских государств.

Российский лидер указал на том, что в указанном случае повлиял не только «ведущий голос» СССР, но и «автомат Калашникова».

«Ведущий голос очень хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова гораздо эффективнее было в то время, поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге прошёл второй саммит Россия — Африка. В ходе мероприятия Владимир Путин провёл встречи с лидерами ряда африканских государств.

Среди обсуждавшихся на саммите тем было и урегулирование украинского конфликта. Путин, оценивая итоги переговоров, заявил, что саммит прошёл на хорошем уровне с хорошими результатами.