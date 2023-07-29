Москва, 29 июля, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Бойцы подразделений Вооружённых сил России, ведущие бои возле села Старомайорское на запорожском направлении, захватили в плен более 10 военнослужащих ВСУ. Об этом 29 июля сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас там наши ребята нормально набрали пленных боевиков ВСУ. Единоразово более 10 человек, в том числе несколько раненых», — рассказал он.

Ранее Рогов сообщил, что возле Старомайорского идут тяжёлые бои, украинские военные доходят до окраины села, но российские бойцы отбивают все атаки, не дают противнику закрепиться на новых позициях. Он также заявил, что в ходе последних боёв ВСУ потеряли около 3 тыс. человек, пытаясь захватить Старомайорское.

Об атаке на это село также 28 июля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он рассказал, что российские бойцы отбили наступление противника, его потери составили до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронемашины, два автомобиля и три гаубицы.