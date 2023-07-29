Париж, 29 июля, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон постарается добиться, чтобы власти Украины согласились начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила 29 июля прибалтийская газета The Baltic Times (TBT).

Alexis Sciard/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Макрон попытается оказать давление на Украину, чтобы добиться урегулирования с Путиным», — говорится в статье.

По мнению журналистов, французский лидер будет добиваться этого, несмотря на то, что будут возражать страны Восточной Европы, Германия и Великобритания. В издании также отметили, что США могут прекратить поддержку Украины, если там на выборах президента победит республиканец.

Ранее Макрон уже призывал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, но тот отказался. При этом в октябре 2022 года подписал указ о запрете переговоров с Москвой, пока президентом России будет Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя попытки Макрона стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, заявил, что это невозможно, так Франция фактически стала активным участником конфликта.