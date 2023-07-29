Курск, 29 июля, 2023, 21:05 — ИА Регнум. ВСУ 29 июля обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Зафиксировано 11 прилётов. В результате прямого попадания повреждён один дом», — написал он.

Глава области также сообщил, что взрывы повредили линию электропередачи, посёлок остался без электричества. Аварийные службы начнут её восстанавливать, когда будет безопасно. Старавойт также пообещал, что власти области помогут собственнику дома, который пострадал от обстрела.

Как сообщало ИА Регнум, Тёткино также попало под обстрел ВСУ 23 июля 2023 года. Тогда зафиксировали 16 прилётов. Осколки от взрывов повредили крыши двух домов, получила повреждения линия электропередачи.

26 июля сообщили, что в ходе обстрела украинской стороной по территории Курской области получил контузию пограничник. Его отправили в больницу.